«Россети Сибирь» повышают надежность электроснабжения котельных и объектов ЖКХ в Чебулинском муниципальном округе

В Чебулинском муниципальном округе специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» завершают масштабный инвестиционный проект в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Более 50 миллионов рублей энергетики направят на строительство электросетевой инфраструктуры для резервного питания котельных и объектов ЖКХ.

Проектом охвачены восемь котельных, которые снабжают теплом семь населенных пунктов района с населением около пяти тысяч человек.

«Объекты жилищно-коммунального хозяйства – это зона особого внимания. От их надежного электроснабжения зависит комфорт наших земляков. Со строительством новых сетей мы обеспечим резервирование схемы, а это существенно улучшит надежность и качество услуг для населения», – отметил начальник Чебулинского района электрических сетей филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Василий Андреев.

Чтобы выполнить эту задачу энергетики строят более 20 км линий электропередачи напряжением 10 – 0,4 киловольт (кВ) и монтируют 6 трансформаторных подстанций общей мощностью около 500 киловольт-ампер. Самый большой объем строительства предстоит в селе Усть-Чебула. Здесь специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» уже установили 230 новых опор (из 330). Всего в селе будет построено 14 км линий электропередачи напряжением 10 кВ и трансформаторная подстанция мощностью 25 кВА.