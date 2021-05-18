«Россети Сибирь» приглашают поставщиков и подрядчиков на День открытых дверей

Энергетики проводят «День открытых дверей ПАО «Россети Сибирь» по вопросам организации закупочной деятельности Общества. Он пройдет в формате онлайн.
Вебинар для поставщиков, подрядчиков и потенциальных участников закупочных процедур, а также общественных организаций, уже входящих в состав совещательного органа «Россети Сибирь» (по вопросам обеспечения эффективности закупок), состоится 19.05.2021 г. в 14:00 по красноярскому времени.
В программе – вопросы закупочной деятельности энергокомпании, изменения в законодательстве в этой области, вопросы реализации плана закупок «Россети Сибирь» 2021 года, планирование закупок на 2022 год, перечень востребованных товаров, работ, услуг.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке:
Сторонние участники могут присоединиться к видеоконференции через браузер Chrome, Firefox, Safari, Edge по ссылке:
Присоединиться к конференции так же можно через городской телефонный номер (только аудио): позвоните на номер +7(391)257-98-94 и введите идентификатор конференции (вызова) 045261678
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