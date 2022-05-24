Россети Сибирь продолжат программу по повышению зарплат производственного персонала до отраслевого уровня

В Томске состоялась встреча руководства компании «Россети Сибирь» с лидерами первичных профсоюзных организаций филиалов общества.

С 2019 года в энергокомпании действует программа по доведению минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) до отраслевого уровня. Тогда отставание составляло 16 процентов. В 2019 году генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин принял решение о системной индексации заработных плат, таким образом в 2024 году удастся достичь отраслевого уровня. В этом году индексация планируется на уровне 8 %.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Дарья Борисова рассказала лидерам профсоюзов об экономической ситуации в обществе и результатах тарифных кампаний – для формирования общего представления о том, какими средствами и ресурсами обладает энергокомпания, и сколько средств может быть направлено на реализацию программы по повышению заработной платы сотрудников. В том числе и в условиях резкого роста индекса потребительских цен.

Участники также обсудили результаты исполнения протоколов с предыдущих встреч сторон социального партнерства. Одно из поручений – разработать механизм предоставления дополнительных дней к отпуску работникам, которых привлекают к дежурству на дому. В настоящий момент ассоциация «ЭРА России» прорабатывает нормативно-правовой акт для решения этой задачи. Со стороны работодателя же необходимо определить порядок составления и согласования графиков, ведения учета дежурств.

Еще одно из поручений – это обеспечение сотрудников необходимой спецтехникой. По итогам предыдущей встречи в этом году было запланировано приобретение 189 единиц техники на 517 млн рублей. На сегодня приобретена 61 единица техники: 2 автогидроподъемника, 57 бригадных легковых автомобилей и 2 бригадных грузовых.

Кроме того, кадровые сотрудники и лидеры профсоюзных объединений обсуждали инструменты снижения текучести персонала в филиалах компании.

Президент Ассоциации работодателей «ЭРА России» Аркадий Замосковный отметил заинтересованность руководства энергокомпании в активном взаимодействии с профсоюзами и одобрил проделанную работу.

«Ассоциация «ЭРА России» традиционно отмечает серьезное внимание, которое уделяется в компании «Россети Сибирь» к выстраиванию эффективных отношений с работниками и их уполномоченными представителями в лице профсоюзных структур. И в этом контексте проведенные в Томске мероприятия еще один позитивный пример такой практики. Всего месяц назад было заключено новое Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике, и мы видим, что в ПАО «Россети Сибирь» началась серьезная работа по подготовке к его реализации. Конечно, в текущих финансово-экономических условиях очень сложно поддерживать высокие социальные стандарты и тем более наращивать объем социальных преференций работников. Тем не менее одной из приоритетов остается задача по удержанию квалифицированного персонала, обеспечению социальной защищенности работников, повышению производительности труда. Уверен, что проведенное мероприятие стало еще одним эффективным шагом в этом направлении», – рассказал Аркадий Замосковный.

Председатель первичной профсоюзной организации «Кузбассэнерго – РЭС» Мария Кобец отметила, что в компании налажено системное взаимодействие и идет постоянный диалог между сторонами социального партнерства: «Такой подход позволяет оперативнее находить решения важных задач по улучшению условий труда и поддержанию достойного уровня жизни работников в целом».