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Россети Сибирь продолжат развитие электрозаправочной инфраструктуры в Кузбассе

Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин прокомментировал инициативу Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева об освобождении владельцев электрокаров от транспортного налога.

«Использование электрического транспорта действительно позволяет сокращать вредные выбросы. Для ряда регионов мы предложили стратегию развития электрозарядной инфраструктуры и для общественного транспорта. Примечательно, что именно глава региона Сергей Евгеньевич Цивилев создаёт дополнительные стимулы для автовладельцев приобретать электрокары. Инициатива должна быть примером и для других регионов. Мы первыми в Кузбассе инициировали ещё в 2017 году появление электрозарядной инфраструктуры как таковой. И будем дальше способствовать развитию сети зарядных станций в регионе. Сейчас в Кемеровской области у нас шесть специализированных станций, в том числе "быстрая" зарядная станция на автомагистрали Кемерово-Новокузнецк. И на текущий момент мы находимся в диалоге с регионом и владельцами электромобилей по определению дальнейших мест для установки электрозаправок».

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kuzbassnews.ru
04/12/2019
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