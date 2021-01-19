«Россети Сибирь» снизили потери электроэнергии в Кузбассе до 3,5 %

По итогам 2020 года Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» снизил потери в электрических сетях с 3,62 % до 3,54 % (относительно предыдущего года). В абсолютной величине экономия превысила 37 млн киловатт⋅часов, что сравнимо с годовым энергопотреблением крупного угольного предприятия.

Снижения потерь в сетях Кузбасского филиала Россети Сибирь в 2020 году до 3,54 % удалось достичь в том числе за счет выполнения организационных мероприятий по профилактике воровства электроэнергии. Выявление и предотвращение энерговоровства позволило энергетикам сэкономить почти 6 млн рублей. Кроме того, на снижение потерь повлияли мероприятия по изменению конфигурации сетей, их реконструкции и снижению собственных нужд. Установка дополнительных 9,6 тысяч «умных» счетчиков также привела к совершенствованию системы учета и снижению потерь.

В целом в зоне обслуживания «Россети Сибирь» в Кузбассе установлено уже 106 тысяч современных интеллектуальных приборов учета. Соответственно, охват потребителей интеллектуальным учетом составил 62,5 %.

Модернизация систем учета позволяет энергетикам управлять нагрузкой, контролировать параметры сети и мощность, дистанционно передавать данные и ограничивать неплательщиков. Кроме того, значительно быстрее можно находить места повреждений и, следовательно, сокращать перерывы в энергоснабжении, тем самым повышать надежность энергоснабжения. Добросовестные потребители, в свою очередь, получают возможность самостоятельно контролировать энергопотребление, снижать расходы за счет перехода на другое тарифное меню и экономить, управляя своим энергопотреблением.

Сэкономленные от снижения потерь средства энергетики направят на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей Кузбасса, а также внедрение передовых цифровых технологий.