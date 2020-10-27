Россети Сибирь установят 12 тысяч «умных» счетчиков в Кузбассе

В текущем году реализация мероприятий по совершенствованию системы учета позволила повысить охват автоматизированной сетью на 5 %. Таким образом, 65 % потребителей филиала – жителей и предприятий Кузбасса уже включены в автоматизированную сеть. Это даст возможность сэкономить по итогам года до 20 млн кВт⃰часов или свыше 50 млн рублей.

В следующем году программа установки «умных» счетчиков затронет 52 населенных пунктов Кузбасса. Монтаж и включение в автоматизированную систему 12 тысяч «умных» приборов даст возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, а также обеспечить интеллектуальное управление энергопотреблением.

«Потребители при установке новых приборов учета получат возможность использовать различные тарифные планы на электроэнергию, контроль качества и надежности поставляемой энергии через свой компьютер или любое мобильное устройство, – рассказывает заместитель директора по реализации и развитию услуг Роман Ровенский. – Счетчики для потребителей из частного сектора оснащены специальным пультом, с помощью которого можно контролировать потребление электроэнергии. Пульт передается потребителю в день установки прибора учета и подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию».

Оснащение сетей «умными» счетчиками, образующими интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ) – это одно из направлений внедрения в электросетевой комплекс новых цифровых решений, которые ведут к повышению качества электроснабжения потребителей.

Кстати, при переходе на новый счетчик потребителю не о чем волноваться – показания старого прибора учета фиксируются и вносятся в акт допуска нового прибора учета в эксплуатацию. Эти данные передаются поставщику электроэнергии. После допуска «умного счетчика» в эксплуатацию данные в личном кабинете клиента обновляются автоматически.