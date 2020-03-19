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Россети Сибирь установят быструю заправочную станцию для электромобилей в Кузбассе

Компания «Россети Сибирь» продолжает развивать электросетевую инфраструктуру в Кузбассе. Еще одна быстрая зарядная станция для электромобилей появится в Центральном районе Новокузнецка. Проект реализуется крупнейшей энергокомпанией при поддержке Правительства Кузбасса и администрации Новокузнецка.

Первая в Новокузнецке быстрая зарядная станция будет установлена на парковке в районе гипермаркета Лента на ул. Транспортная, 136. Место для монтажа было выбрано еще и с учетом строящегося рядом супермаркета, чтобы владельцам электрокаров было максимально удобно пользоваться создаваемой зарядной инфраструктурой.

Станция быстрой зарядки сможет одновременно заряжать сразу два электромобиля. Устройство имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт переменного. Зарядка в течение 30−40 минут даст возможность проделать путь примерно в 200 км. При этом станция совместима со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным требованиям.

Напомним, что одна быстрая зарядная станция Кузбасского филиала Россети Сибирь уже установлена на автомагистрали Кемерово – Новокузнецк.

 - Расширение зарядной инфраструктуры – это наша социальная задача, которая в перспективе поддержит процесс декарбонизации транспорта, улучшит экологическую ситуацию за счет увеличения сообщества электроавтомобилистов. Решение о месте установки второй быстрой станции в Новокузнецке мы приняли, в том числе, с учетом мнения кузбасских владельцев электрокаров. Её появление значительно расширит для них возможности передвижения между городами, учитывая то, что большинство из них – собственники бюджетных моделей с минимальным запасом хода, - отмечает директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов.

Сегодня Кузбасс – один из самых передовых регионов Сибири в части наличия электрозарядной инфраструктуры. Кузбасские энергетики уже установили 9 станций. Десятая в Новокузнецке появится уже в апреле. Отметим, что это пилотный проект и для владельцев электрокаров зарядка пока совершенно бесплатна.

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/03/2020
Общество
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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