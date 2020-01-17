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Россети Сибирь в Кузбассе эффективно снижает потери электроэнергии в сетях

Специалисты  Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в 2019 году снизили потери в электрических сетях до 3,6 % (на 0,6 % или 57 млн кВт·ч относительно предыдущего года). Это лучший показатель среди всех регионов присутствия компании.

В целом снижение потерь электроэнергии в сетях всех территорий присутствия компании «Россети Сибирь» составило почти полмиллиарда киловатт-часов (кВт·ч). Речь идет обо всех видах потерь – как коммерческих, так и технологических.

Ежегодно энергетики вкладывают средства и силы в борьбу с потерями электричества. В комплекс эффективных мер входит и установка интеллектуальных приборов учета, и проведение рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению бездоговорного потребления электричества.

Потери в сетях Кузбасского филиала Россети Сибирь в 2019 году составили 3,6 %.  Такого показателя удалось достичь в том числе за счет выполнения организационных мероприятий по профилактике воровства электроэнергии. Выявление и предотвращение энерговоровства позволило энергетикам сэкономить более 20 млн рублей. Установка дополнительных 15 тысяч умных счетчиков также привела к совершенствованию системы учета и снижению потерь.  Кроме того, в течение всего года энергетики проводили мероприятия по снижению технических потерь за счет изменения конфигурации сетей, реконструкции, снижения собственных нужд. 

Работа в рамках программы цифровизации, оснащение сетей современными интеллектуальными приборами учета электроэнергии позволяет с высокой степенью точности определить участки и даже конкретных потребителей с явными нарушениями энергопотребления. Диагностика сети позволяет выявить не только зоны с высоким уровнем потерь на энергокарте региона, но и причины этого дисбаланса. Кроме того, «умные» приборы учета дают возможность, например, удаленно ограничивать подачу электроэнергии для злостных неплательщиков.

 «В 2020 году мы продолжим автоматизацию точек учета, в том числе, и в рамках программы «Цифровой трансформация 2030». Это создание цифровых районов электрических сетей в каждом сибирском регионе. Внедрение информационной системы комплексного учета электроэнергии позволяет повысить процент автоматизации, благодаря чему, я в этом уверен, положительная динамика по снижению потерь в сетях будет продолжена», - отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Сэкономленные от снижения потерь средства энергетики направят на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей Сибири, а также внедрение передовых цифровых технологий.

Напомним,что по итогамежегодного рейтинга энергетической эффективности, сформированного Минэнерго РФ, Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» стал лидером в рейтинге снижения потерь среди российских электросетевых компаний.

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
17/01/2020
Общество
Экономика
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