Россети Сибирь в Кузбассе оснастили интеллектуальным учетом 62,5 процентов потребителей

Число интеллектуальных приборов учета электроэнергии в зоне обслуживания компании «Россети Сибирь» в Кузбассе превысило 106 тысяч штук. Кузбасский филиал компании занимает лидирующие позиции по оснащению потребителей «умными» счетчиками с показателем 62,5 %.

В целом на территории обслуживания «Россети Сибирь» интеллектуальным учетом охвачены 37 % потребителей. На начало декабря количество «умных» счетчиков уже превысило 700 штук. С начала года энергетики установили 98 тысяч интеллектуальных приборов учета. Кузбасские энергетики смонтировали и включили в автоматизированную систему около 11 тысяч счетчиков. По Кемеровскому и Топкинскому муниципальным округам оснащенность потребителей «умным» учетом приблизилась к 100 процентам.

Инвестиции сибирских энергетиков на установку автоматических интеллектуальных систем коммерческого учета электроэнергии за 2020 год составили почти два миллиарда рублей без учета НДС. Благодаря этому ожидается, что эффект снижения потерь по году превысит 200 млн кВтч. А к 2022 году энергокомпания планирует оснастить «умными» счетчиками половину своих потребителей.

Установка интеллектуальных приборов дает возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся до 12 %.

Установка, замена, обслуживание приборов учета производятся бесплатно, кроме случаев установки сложных измерительных комплексов при технологическом присоединении заявителей, не относящихся к льготной категории.

С помощью дистанционного пульта потребители могут самостоятельно снимать показания в любое время, а специалисты – осуществлять автоматический сбор показаний всех «умных» счетчиков единовременно. Интеллектуальные приборы позволяют перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий. Энергетики же «видят» потребности и расход каждого центра питания и каждого потребителя, что исключает возможность воровства электроэнергии третьими лицами.

Напомним, с 1 июля 2020 года в России действует закон, по которому установка приборов учета электроэнергии при технологическом присоединении, в случае их отсутствия, выхода из строя, истечения межповерочного интервала, а также обслуживание приборов учета и измерительных трансформаторов (кроме установленных на подстанциях с высшим напряжением более 20 кВ) перешла от потребителей электроэнергии – граждан и организаций – к поставщикам – энергокомпаниям. Таким образом, все общедомовые и индивидуальные счетчики в многоквартирных домах теперь устанавливает обслуживающая энергосбытовая компания (энергосбыт). Во всех остальных случаях, в том числе, в частном секторе, на производственных территориях, в садовых и дачных обществах – сетевая компания. В девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – это компания «Россети Сибирь».