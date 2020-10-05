Россети Сибирь в Кузбассе продлевают дистанционную работу с клиентами

В связи с ужесточением режима пандемии во всех регионах Сибири и Дальнего Востока в компании «Россети Сибирь» принято решение о продлении работы Центров обслуживания клиентов в дистанционном режиме.
Напомним, Центры обслуживания клиентов (ЦОК) всех филиалов Россети Сибирь были переведены на дистанционное обслуживание с начала карантинных мер на территории присутствия компании. С 18 марта 2020 года 199 офисов (18 центров обслуживания и 181 пункт по работе с потребителями) временно прекратили очное обслуживание во всех регионах присутствия компании (Забайкальский край, Алтайский и Красноярский, Омская и Кемеровская области, Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия). Такие меры позволили ограничить личные контакты и обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей региона и сотрудников компании, а также выполнить рекомендации Роспотребнадзора.
Открытие офисов ЦОК планировалось на конец сентября. И один из Центров обслуживания клиентов (в Республике Тыва) даже успел планово открыться, однако проработал всего несколько дней – со 2 октября он также функционирует лишь в дистанционном режиме. Таким образом, взаимодействие с клиентами Россети Сибирь во всех регионах вновь ведется только через интерактивные сервисы и единый контактный центр.
Весь без исключения персонал энергокомпании ознакомлен с рекомендациями о необходимых мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. Все производственные внутренние рабочие встречи максимально переведены в режим видео-конференц-связи. Во всех подразделениях усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников, введены дополнительные меры по дезинфекции и обработке помещений.
Обращаем внимание, что онлайн-формат обслуживания никак не сказывается на решении вопросов потребителей, сотрудники контакт-центров оперативно реагируют на запросы потребителей, поступающие через
- интернет-приемную:
- почтовые отправления: с адресами можно ознакомиться на сайте Общества в разделе Главная – О компании – Контакты – Общие контакты и реквизиты
- сервис «Онлайн консультация» на сайте компании «Россети»
- портал «Светлая страна»: https://светлаястрана.рф (качество электроснабжения);
- портал ТП.РФ: https://портал-тп.рф (заявки на технологическое присоединение).
Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) – позвонив, вы сможете получить «живую» консультацию оператора или воспользоваться сервисом «голосовая почта». При необходимости обмена оригиналами документов просим направлять их по почте.
Кроме того, вы всегда можете написать нам в социальных сетях, на официальных страничках Россети Сибирь в Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук.
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