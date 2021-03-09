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«Россети Сибирь» в Кузбассе ради экологии вывели оборудование с опасными отходами

В  Кузбасском филиале «Россети Сибирь» подвели итоги одного из экологических проектов компании. В первом квартале 2021 года энергетики полностью вывели из эксплуатации с энергообъекта 864 единицы оборудования, содержащие вредные отходы –  полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Работы выполнены на подстанции «Кондомская» напряжением 110 киловольт в г. Таштагол. Здесь в течение двух лет энергетики поэтапно вывели и передали на утилизацию  в специализированную лицензированную организацию более 50 тонн оборудования с содержанием ПХБ.

Такое оборудование используется в батареях статических конденсаторов (БСК). Кузбасские энергетики завершили эту работу, руководствуясь положениями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. Все ПХБ-отходы, согласно Стокгольмской конвенции, необходимо полностью удалить и ликвидировать до 2028 года.

Для справки:

Стокгольмская конвенция – глобальное международное соглашение по защите здоровья человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей. Принята 22 мая 2001 года. Вступила в силу 17 мая 2004 г. Россия подписала Стокгольмскую конвенцию 22 мая 2002 года, ратифицировала с принятием Федерального закона от 27.06.2011 г. № 164 «О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях».

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kuzbassnews.ru
09/03/2021
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