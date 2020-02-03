Россети Сибирь в Кузбассе с каждым годом ближе к потребителю

Более 27 тысяч кузбассовцев в течение 2019 года обратились за консультациями и помощью к специалистам Центров обслуживания клиентов кузбасского филиала Россети Сибирь. Большинство обращений – заявки на оказание услуг по технологическому присоединению к сетям и консультационные услуги специалистов.

Наибольшее количество обращений поступает по вопросу Технологического присоединения (49,5%), коммерческого учета электроэнергии (20,2 %) и отключений электроэнергии (16,9%).

Ежемесячно количество заявок на технологическое присоединение, оформленных клиентами Кузбасского филиала «Россети Сибирь» в личном кабинете, составляет более 70%. Как отмечают сотрудники электросетевой компании, потребители стали активнее обращаться за такой услугой через интернет, поскольку это позволяет оперативно получить разъяснения по заявке, своевременно оформить и подписать договор, отследить этапы технологического присоединения в режиме «онлайн», а самое главное - получить уведомление о готовности к подключению, «не выходя из дома».

Жителей области, которые предпочитали лично задать вопрос энергетикам в Центрах обслуживания потребителей, по итогам года оказалось больше половины от зафиксированного, в контакт-центр «Россети Сибирь» за консультацией обратилось 33% клиентов Кузбасского филиала.

«Помимо наиболее популярных заочных каналов поступления обращений по вопросам электроснабжения – круглосуточной горячей линии 8-800-1000-380 и интернет-приемной на сайте «Россети Сибирь», с помощью портала «Светлая Страна» любой зарегистрированный клиент может в срок до 8 рабочих дней получить ответ о причинах нарушения электроснабжения, отклонении показателей качества электроэнергии и сроках устранения дефектов на энергообъектах, - рассказывает начальник управления взаимодействия с клиентами Кузбасского филиала Россети Сибирь Анастасия Новожилова. - В планах компании – в приоритетном порядке развивать систему заочного обслуживания. Стоит отметить, что в филиале с 2018 года ведется активное развитие оказания дополнительных услуг по таким направлениям, как проектирование и строительство объектов электросетевого хозяйства любой сложности в интересах заявителя, учет электроэнергии, вынос электрических сетей из зоны строительства объектов заявителя, устройство и эксплуатация сетей уличного освещения. Перечень услуг постоянно пополняется в зависимости от потребности наших клиентов».

Созданные сервисные услуги помогают потребителям комплексно решать все вопросы, связанные с энергоснабжением. В зоне ответственности Кузбасского филиала Россети Сибирь работают 3 Центра обслуживания клиентов и 19 пунктов по работе с потребителями, которые обеспечивают обслуживание кузассовцев из всех муниципальных образований.