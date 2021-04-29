«Россети Сибирь» в Кузбассе с начала года снизили потери электроэнергии в сетях до 3,6%

Кузбасский филиал «Россети Сибирь» продолжает системно бороться с потерями в электрических сетях. По итогам первого квартала экономия достигла 11,4 миллионов киловатт⋅часов (кВт⋅ч), что в денежном эквиваленте составляет 30 миллионов рублей.

На сегодня уровень потерь электроэнергии в сетях филиала «Кузбассэнерго – РЭС» составляет 3,63%, и это лучший показатель среди всех регионов присутствия компании «Россети Сибирь». По отношении к прошлому году энергетики тоже отмечают положительную динамику – потери снизились на 0,27%.

В целом по компании уровень потерь составляет 8,57 %. Абсолютно по всем регионам наблюдается положительная динамика снижения, в среднем она составляет 0,27%.

Основным фактором снижения потерь является установка интеллектуальных приборов учета, во всех регионах присутствия «Россети Сибирь» «умные» счетчики препятствуют хищениям. Однако пока энерговоровство остается одной из главных причин «утечки» энергии.

Желающих пользоваться «бесплатным» электричеством по-прежнему немало, но благодаря системной работе с энергопотерями количество нарушителей ежегодно сокращается, что положительно влияет на качество электроснабжения добросовестных потребителей.

Большая часть несанкционированного энергопотребления приходится на организации малого бизнеса (автосервисы, торговые точки, сферу услуг). Но попадаются на энерговоровстве и бытовые потребители, которые подключают токоприемники до прибора учета, используют магниты и прочие легко выявляемые контролерами уловки.

Так во время внепланового рейда в Орджоникидзевском районе Новокузнецка сотрудники района электрических сетей выявили факт энерговоровства в частном секторе. Местная жительница с помощью скрытой проводки подключала к сети мощные электроприборы. Энергетики составили акт безучетного потребления электроэнергии на 13 тысяч кВт⋅ч, и в соответствии с ним женщине придется заплатить более 32 тысяч рублей.

Всего по итогам первого квартала сибирские энергетики составили 1 390 актов безучетного и бездоговорного потребления. Это значит, что недобросовестные потребители незаконно присвоили 38,3 млн кВт⋅ч.

Выявление и предотвращение энерговоровства позволило энергетикам девяти регионов присутствия «Россети Сибирь» сэкономить 128 млн рублей. Эти средства энергетики направят на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения предприятий и жителей регионов Сибири и Дальнего Востока, а также внедрение передовых цифровых технологий.

Об известных вам случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному номеру контакт-центра Россети Сибирь: 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована).

Напоминаем, воровство электроэнергии – это социальное зло, которое очень часто ведет к пожарам, электротравмам, поломке электроприборов и массовым отключениям. В ряде случаев воровство электроэнергии подпадает под статью 165 Уголовного Кодекса РФ — причинение ущерба, или под статью 158 — кража. А задолженность может быть взыскана в принудительном порядке. Должник может лишиться имущества или получить отказ в получении кредита, также может быть наложен арест на счета в финансово-кредитных организациях и ограничена возможность выезда за пределы страны.