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Россети Сибирь в Кузбассе спасают птиц от поражения током

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» установят в этом году на высоковольтных линиях электропередачи 707 комплектов птицезащитных устройств. Монтаж такого оборудования на ЛЭП не только помогает защитить птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, но и  предотвращает отключения, а значит – повышает надежность электроснабжения кузбассовцев.

В 2021 году в рамках ремонтной программы энергетики установят 707  птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 6-110 киловольт (кВ),  увеличив их количество вдвое (для сравнения: в прошлом году смонтировали 344 комплекта). На оснащение линий защитными устройствами «Кузбассэнерго – РЭС» направит 500 тысяч рублей.

Наибольший объем работ в этом году энергетикам предстоит выполнить на линиях 110 кВ в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, а также на фидере 10 киловольт в районе деревни Плотниково Промышленновского района. Специалисты отмечают, что опасность поражения электрическим током возникает при взлете пернатых, когда они задевают незащищенную часть голого провода или изолятор. Чтобы обезопасить их от гибели и защитить энергообъекты от отключений, энергетики устанавливают специальные устройства на ЛЭП

Согласно экологической и технической политике энергокомпании, реконструкция воздушных линий электропередачи и строительство новых проводится с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), что также предотвращает гибель птиц. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токоведущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев и веток на ЛЭП.

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2021
Общество

Новости Кузбасса

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