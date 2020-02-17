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Россети Сибирь внедряет новые алгоритмы во взаимодействии с клиентами

Чтобы сообщить об отключении, уточнить время окончания плановых ремонтных работ или задать вопрос по технологическому присоединению, потребителю не придется ждать ответа оператора контакт-центра: часть обращений будет оперативно обработана роботом.

В первую же секунду соединения система 8-800-1000-380 автоматически определяет регион, откуда направлен вызов, уточняет его и предлагает клиенту на выбор несколько вариантов в зависимости от темы обращения.  Если контактный телефон звонящего зарегистрирован в системе, то информация об отключениях предоставляется в автоматическом режиме - адресно для каждого абонента.

Часто клиентов компании интересует режим работы центров обслуживания и вопросы развития зарядной инфраструктуры: адреса и исправность электрозарядных станций, приобретение карты клиента и так далее. Эти запросы уже учтены в обновленном сервисе. Если запрос требует узкоспециализированного ответа, или звонящий сообщает о технологическом нарушении в распределительных сетях, то вызов будет автоматически перенаправлен на сотрудника-оператора. В случае отсутствия возможности ожидания на линии ответа оператора в период пиковых нагрузок абонент может воспользоваться ранее внедренными сервисами обслуживания, такими как «голосовая почта» или «обратный звонок».

Напоминаем, звонок по телефону «горячей линии» 8-800-1000-380 – бесплатный для всех регионов присутствия компании «Россети Сибирь» (конфиденциальность гарантирована).

Кроме телефонной справочной связаться с компанией в любое время можно, оставив заявку в интернет-приемной на официальном сайте www.rosseti-sib.ru или на портале www.светлаястрана.рф, а также специалисты энергокомпании готовы ответить на вопросы потребителей в режиме реального времени в специализированных группах социальных сетей ВКонтакте, Facebook, Instagram.

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

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