Россети Сибирь завершает проектирование Цифрового РЭС в Кузбассе

Компания «Россети Сибирь» завершает проектирование пилотных проектов «Цифровой район электрических сетей» на территориях Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Республик Хакасия, Бурятия, Алтай, Тыва, Омской и Кемеровской областей в рамках стратегии «Россетей» по цифровизации российского электросетевого комплекса. В Кузбассе пилотным стал Топкинский район.

Основная задача создания Цифрового района электрических сетей – повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение перерывов в электроснабжении и снижение потерь электроэнергии.

В Кузбасском филиале Россети Сибирь проектирование проекта в Топкинском районе уже завершено. «Цифровой РЭС» предполагает реконструкцию распределительных сетей с установкой на отпайках потребительских линий электропередачи реклоузеров (устройств для секционирования и резервирования электроснабжения), которые позволяют автоматически и без выезда персонала выводить из работы участок линии, где произошло повреждение.

Параллельно ведется модернизация сетей от подстанции «Шишинская» 35/10 киловольт с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и других элементов повышения наблюдаемости электрической сети. На самой подстанции энергетики заменят 13 выключателей напряжением 10 киловольт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию системы учета розничного рынка электроэнергии с автоматизацией почти тысячи точек учета.

Один их этапов проекта в Кузбассе полностью завершен. Установленные на линиях электропередачи 52 реклоузера уже позволили сократить индексы средней частоты и продолжительности перерывов в электроснабжении на 80 и 70 % соответственно.

Остальные работы по реконструкции и монтажу оборудования в рамках цифровизации Топкинского РЭС энергетики планируют завершить к концу 2020 года.

Для справки:

Цифровой РЭС – это район электрических сетей, обладающий распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей наблюдаемость сети в режиме реального времени, позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также интеллектуальный учёт электроэнергии. Проект предусматривает установку распределенной автоматизации сети 6-10 кВ с помощью коммутационных устройств (реклоузеров) и средств мониторинга (индикаторов короткого замыкания), а так же комплексную систему энергомониторинга, которая реализуется с помощью установки коммерческих приборов учета и технических приборов учета совмещенных с функцией телеметрии.

Распределенная автоматизация в сети 6-10 кВ позволит селективно выявлять и локализовать только поврежденные участки сети, по максимуму оставляя в работе неповрежденные. Эта задача выполняется управляемыми дистанционно коммутационными аппаратами.