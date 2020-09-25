Россети Сибирь завершает строительство новой ЛЭП для крупнейшей шахты в Кузбассе

Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» завершает технические работы по реализации строительства отпайки от высоковольтной линии 35 киловольт Уропская – Беловский водопровод на подстанцию Пермяковская. Обогатительную фабрику шахты Беловская энергетики планируют подключить к новой сети уже этой осенью.

Строительство нового электросетевого комплекса осуществлялось в рамках договора технологического присоединения. Активная фаза работ заняла около двух месяцев. Горно-таежная и болотистая местность, неоднородность грунта и масштабная вырубка просеки – несмотря на все эти сложности энергетики полностью укладываются в сроки и работы планируют завершить к концу октября.

В процессе строительства новой линии электропередачи, общей протяженностью 26 километров, специалисты электросетевой компании установили 138 промежуточных облегченных опор, а также 33 анкерно-угловые опоры с применением высокопрочного провода СИП 35 кВ. Завершающей стадией станет установка на опоры вакуумного реклоузера напряжением 35 киловольт (кВ). Реклоузер не только защищает линию, но и действует как интеллектуальный прибор – в случае аварии пытается восстановить электроснабжение, а диспетчер сразу получает сигнал о неполадках. Таким образом, применение реклоузеров позволяет существенно расширить возможности оперативного управления, что весьма важно именно для угольного предприятия.

«Примечательно, что в рамках технологического присоединения мы не только в кратчайшие сроки построили участок линии, но и выполнили все необходимые по техническим условиям мероприятия со стороны заказчика. Это позволит обеспечить надёжное электроснабжение главной «угольной артерии» Беловского района», - рассказал директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.