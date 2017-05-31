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Российские школьники участвуют в отборочных турах World Robot Olympiad в Коста-Рике

Сотни школьников со всей России приняли участие в отборочных турах World Robot Olympiad — Всемирной Робототехнической Олимпиады, — чтобы получить шанс представлять нашу страну в финале соревнований в Коста-Рике. Образовательный проект объединил юных инженеров и программистов, конструирующих роботов на основе образовательных решений компании LEGO Education. 

Российский этап соревнований проходит с апреля по июнь более чем в 40 российских регионов — от Москвы до Новосибирска. К примеру, в мае отборочные соревнования в рамках WRO прошли в Удмуртии, Московской и Белгородской областях. В них юные инженеры в возрасте от 5 до 17 лет успешно презентовали свои идеи по конструированию роботов. 

По результатам общероссийского этапа олимпиады, который пройдет 23-25 июня в IT-городе Иннополис, Республика Татарстан, из числа финалистов будет частично сформирована российская сборная из 22 команд в различных возрастных категориях, которая будет представлять нашу страну на Олимпиаде в Коста-Рике в ноябре этого года. 

LEGO Education оказывает всестороннюю поддержку в рамках различных мероприятий и научных конкурсов, предоставляя образовательные решения, на базе которых реализуются данные проекты. Все это дает возможность учащимся познакомиться с миром программирования, освоить командную работу и вовлечь их в увлекательные соревнования. Кроме того, инструментарий LEGO Education дает возможность учителям привнести больше инновации и творчества в образовательный процесс. 

«LEGO Education традиционно сотрудничает с World Robot Olympiad и предоставляет базу для успешной реализации проектов по робототехнике, — отмечает директор LEGO Education в России и СНГ Ольга Ломбас. — Наши решения позволяют школьникам совместно с их учителями и родителям понять принципы конструирования роботов, способных решать такие проблемы как, например, выброс парниковых газов, сохранение природных ресурсов и создание экологичных источников энергии — всего того, что поможет сделать наш мир лучше». 

Соревнования в рамках World Robot Olympiad являются одними из крупнейших международных мероприятий образовательной робототехники. WRO проводится уже 14-й раз и объединяет более 60 тысяч участников по всему миру в возрасте от 8 до 19 лет. 

 

Образование
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kuzbassnews.ru
31/05/2017
Образование
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