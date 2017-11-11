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Российские спортсмены приступили к тренировкам в «Горной Саланге» Тисульского района

Горнолыжный курорт «Горная Саланга» первым в России обеспечил возможность проведения тренировок на снегу.

Здесь стартовали тренировочные сборы региональных команд по зимним видам спорта. Это стало возможным благодаря особым климатическим условиям местности - раннему выпадению снега и минусовым температурам среднегорья, а также наличию современной системы искусственного снегообразования.

Первыми в «Горную Салангу» приехали фристайлисты и горнолыжники из соседних сибирских регионов – Новосибирска, Красноярска, Барнаула. Уже сейчас активно идут тренировки сборной Красноярского края по фристайлу в дисциплинах могул, ски-кросс и слоупстайл. Среди спортсменов 11 юниоров и 15 юношей.

Спорт
Тисуль
kuzbassnews.ru
11/11/2017
Спорт
Тисуль
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