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Российские ученые высоко оценили модернизацию НкАЗа

На Новокузнецком алюминиевом заводе с рабочим визитом побывала научно-исследовательская группа, возглавляемая руководителем Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ им. Ломоносова профессором Владимиром Квинтом.

Визит состоялся в рамках работы российских ученых по анализу Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года. Гости посетили станцию химводоочистки, участок электролизеров на предварительно обожженных анодах, установку «сухой» газоочистки и литейное отделение НкАЗа.

Ученые дали высокую оценку природоохранным объектам завода и техническим решениям, применяемым при модернизации НкАЗа. В частности, системе замкнутого водоооборота, разработанной российскими конструкторами, которая позволила Новокузнецкому алюминиевому заводу первым в Кузбассе полностью ликвидировать промливневые стоки.

Большой интерес гостей вызвали и газоочистные установки «сухого» типа (СГОУ), разработанные конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа и специалистами НкАЗа. Первая «сухая» газоочистка действует с 2013 года, в настоящий момент идут пуско-наладочные работы на второй, в 2020 будет запущена третья СГОУ и начнется проектирование новых газоочисток для 6-й серии корпусов электролиза. Их объединение с «мокрыми» газоочистками в многоступенчатую систему в сочетании с заменой старых электролизеров на РА-167 и «ЭкоСодерберг», тоже разработанных РУСАЛом, даст эффективность очистки по основным ингредиентам более 99%. В итоге валовые выбросы предприятия уменьшатся более чем на 25%, а гидрофторида - в 10 раз.

- В настоящий момент на НкАЗе на технологию РА-167 переведено 19 электролизеров, до конца года их число достигнет 21. По технологии «ЭкоСодерберг» работает уже 48 электролизеров, к концу года их число вырастет до 52, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.

- НкАЗ – один из важнейших центров технологического развития региона, одно из самых передовых предприятий алюминиевой промышленности не только в России, но и в мире. Сейчас на заводе полным ходом идет модернизация, внедряются очень хорошие, современные технологии. Я думаю, у вас очень хорошие перспективы, - сказал по итогам визита руководитель Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ им. Ломоносова профессор Владимир Квинт.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/10/2019
Общество
Новокузнецк
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