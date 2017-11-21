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«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом 44 сельских медучреждения Кемеровской области

У жителей 11 муниципальных районов Кемеровской области появилась возможность в перспективе быстрой и точной дистанционной постановки диагноза. В рамках государственного контракта с Минкомсвязи по подключению лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) к сети интернет, «Ростелеком» обеспечил услугами 44 медицинских организаций, у которых теперь есть возможность для внедрения телемедицинских технологий.

В настоящее время участковые больницы, врачебные амбулатории, районные больницы и поликлиники, вошедшие в федеральный проект, уже пользуются интернетом со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. ЛПУ Кемеровской области расположены в селах, где оптические линии связи уже существуют и оператору требовалось только протянуть кабель непосредственно к больницам. Общая протяженность таких линий связи на территориях всех 44 населенных пунктов составляет почти 34 километра.

В проект включены медицинские учреждения 11 районов Кузбасса: Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Осинниковского, Прокопьевского, Тисульского, Чебулинского, Юргинского, Гурьевского и Промышленновского. Созданная инфраструктура позволит медикам применять новейшие технологии для повышения качества оказания медицинской помощи.

 В Сибири «Ростелеком» в рамках госконтракта до конца текущего года обеспечит интернетом 349 медицинских учреждений. В целом по России эта цифра достигнет 3 134. По предварительным данным, в следующем году для исполнения поручения Президента РФ предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет 13 890 сельских больниц.

Ранее, 29 сентября 2017 года, вышло Распоряжение Правительства РФ (№2094-р) о назначении ПАО «Ростелеком» в 2017 году единственным поставщиком такой услуги. Созданная инфраструктура позволит применять в России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.

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kuzbassnews.ru
21/11/2017
Общество
Белово
Верх-Чебула
Гурьевск
Кемерово
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Промышленная
Тисуль
Юрга
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