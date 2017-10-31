«Ростелеком» переключил на «цифру» всех абонентов Киселевска

Компания «Ростелеком» в Кемеровской области завершила работы по замене устаревших координатных АТСК 100/2000 на современные цифровые станции SI-3000 и абонентские шлюзы IP-телефонии в Киселевске. Теперь координатных АТС на территории Киселевска не осталось, а более 8,5 тысяч абонентов обеспечены телефонией в цифровом качестве.
Это означает увеличение скорости обработки вызовов, отличное качество голосового сигнала и слышимость без помех и перебоев. Кроме того, абоненты теперь могут также пользоваться дополнительными услугами: «переадресация вызова», автоматическое определение телефонного номера звонящего, «автодозвон», «конференц-связь» и т.д.
Работы по реконструкции и модернизации сети «Ростелекома» осуществляются во всех городах Кузбасса, при этом оператор не только меняет координатные телефонные станции на цифровые, но и активно прокладывает оптоволоконные линии связи. Так, общая протяженность магистральных и внутризоновых линий связи «Ростелеком» в Кемеровской области на сегодняшний день составляет около 3 000 км, а протяженность межстанционных соединительных линий и абонентских волоконно-оптических линий связи превышает 9 000 км.
«Важной частью стратегии «Ростелекома» является его трансформация в провайдера цифровых услуг, - отметил директор Кемеровского филиала Компании Константин Ярыгов. – Создавая новую инфраструктуру, мы делаем шаг к новым техническим решениям и возможностям, а наши абоненты получают качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса».
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