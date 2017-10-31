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«Ростелеком» переключил на «цифру» всех абонентов Киселевска

Компания «Ростелеком» в Кемеровской области завершила работы по замене устаревших координатных АТСК 100/2000 на современные цифровые станции SI-3000 и абонентские шлюзы IP-телефонии в Киселевске. Теперь координатных АТС на территории Киселевска не осталось, а более 8,5 тысяч абонентов обеспечены телефонией в цифровом качестве.

Это означает увеличение скорости обработки вызовов, отличное качество голосового сигнала и слышимость без помех и перебоев. Кроме того, абоненты теперь могут также пользоваться дополнительными услугами: «переадресация вызова», автоматическое определение телефонного номера звонящего, «автодозвон», «конференц-связь» и т.д.

Работы по реконструкции и модернизации сети «Ростелекома» осуществляются во всех городах Кузбасса, при этом оператор не только меняет координатные телефонные станции на цифровые, но и активно прокладывает оптоволоконные линии связи. Так, общая протяженность магистральных и внутризоновых линий связи «Ростелеком» в  Кемеровской области на сегодняшний день составляет около 3 000 км, а протяженность межстанционных соединительных линий и абонентских волоконно-оптических линий связи превышает  9 000 км.

«Важной частью стратегии «Ростелекома» является его трансформация в провайдера цифровых услуг, - отметил  директор Кемеровского филиала Компании Константин Ярыгов. – Создавая новую инфраструктуру, мы делаем шаг  к новым техническим решениям и возможностям, а наши абоненты получают качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса».

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
31/10/2017
Общество
Киселевск
Новости Кузбасса

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