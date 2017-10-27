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«Ростелеком» приглашает кемеровчан и гостей города на фестиваль Роботов

28 октября 2017 года в кемеровском ТРК «Лапландия» состоится Фестиваль Роботов, организатором которого выступит Кемеровский филиал «Ростелеком». Старт мероприятию будет дан на минус втором этаже торгового центра в 13.00.

Участники Фестиваля познакомятся с первым на рынке, абсолютно автономным Промороботом, который имеет характер, точку зрения и чувство юмора. Гостей встретят трехметровые трансформеры – общие любимцы по  одноименному фильму – Оптимус Прайм и Бамблби. С ними можно будет сфотографироваться на память  у профессионального фотографа.

Создать своего, единственного и неповторимого робота, зрители Фестиваля смогут под  руководством лучших кемеровских школ робототехники – «Робиус», «Роботрек», «Театр роботов» и «ТехноСфера». А кто из роботов на базе Arduino и LegoMindstorms сильнее, покажет РобоПолигон.

Желающих пощекотать нервы ждет  возможность дистанционно управлять роботами при прохождении ими трассы с препятствиями. Гостей ждет развлекательная программа, веселые конкурсы и множество подарков и сувениров от «Ростелекома».

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/10/2017
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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