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«Ростелеком» продолжает борьбу с автодорожными правонарушениями в столице Кузбасса

 «Ростелеком» в Кузбассе  выполнил условия муниципального контракта «на выполнение работ по установке специальных средств, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи, работающих в автоматическом режиме, в г. Кемерово».

Оператор установил оборудование фото-видеофиксации  на восьми участках улично-дорожной сети областной столицы. Оборудование представляет собой систему, состоящую из  Аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации (АПК).

АПК фиксируют следующие нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона,  а также движение по обочинам; выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,  движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

«На базе развитой инфраструктуры компании будет развернута автоматизированная система фиксации нарушений ПДД;  что значительно повысит оперативность и эффективность реагирования при поиске транспорта, представляющего интерес для соответствующих служб и подразделений, - отметил директор Кемеровского филиала «Ростелеком» Константин Ярыгов. - Это станет весомым вкладом в развитие сферы обеспечения безопасности граждан Кузбасса».

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/11/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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