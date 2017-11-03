«Ростелеком» продолжает борьбу с автодорожными правонарушениями в столице Кузбасса

«Ростелеком» в Кузбассе выполнил условия муниципального контракта «на выполнение работ по установке специальных средств, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи, работающих в автоматическом режиме, в г. Кемерово».

Оператор установил оборудование фото-видеофиксации на восьми участках улично-дорожной сети областной столицы. Оборудование представляет собой систему, состоящую из Аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации (АПК).

АПК фиксируют следующие нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а также движение по обочинам; выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

«На базе развитой инфраструктуры компании будет развернута автоматизированная система фиксации нарушений ПДД; что значительно повысит оперативность и эффективность реагирования при поиске транспорта, представляющего интерес для соответствующих служб и подразделений, - отметил директор Кемеровского филиала «Ростелеком» Константин Ярыгов. - Это станет весомым вкладом в развитие сферы обеспечения безопасности граждан Кузбасса».