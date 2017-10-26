«Ростелеком» в Кузбассе организовал бизнес-семинар

В Кемерове состоялся бизнес-семинар, посвященный современным ИТ-решениям, направленным на реализацию проекта по созданию, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Организатором встречи выступил Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

В семинаре приняли участие: заместитель начальника Департамента информационных технологий Кемеровской области Ольга Утенкова, главный консультант Департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области Дмитрий Пашинский, директор МБУ "Центр организации дорожного движения" Владимир Вильчиков, начальник отделения Центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по Кемеровской области, Дмитрий Лыткин, руководитель подразделения «Сибирь» «Региональный информационный центр» ДЗО ПАО «Ростелеком» Андрей Борт, представители компании «AT-Consulting».

В рамках семинара было презентовано ИТ-решение АПК «Безопасный город» и его подсистем - на базе сервисов, предоставляемых компанией «Ростелеком» и её партнерами. Представители ООО «AT-Consulting» - директор практики «Smart City» Владимир Высоцкий и коммерческий директор Евгений Крюков - представили Интеграционную платформу «Smart регион: Управление территорией» в рамках реализации проектов АПК «Безопасный город». Андрей Борт объяснил собравшимся «Концепцию построения и развития АПК «Безопасный город»» и рассказал о возможных практических аспектах создания комплекса на примере Горного Алтая.

По мнению директора Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Константина Ярыгова, «развитая инфраструктура компании станет качественной платформой для реализации АПК «Безопасный город» и весомым вкладом в развитие сферы обеспечения безопасности граждан Кузбасса».

Внедрение АПК «Безопасный город» нацелено на создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия служб общественной безопасности, поддержание общественного порядка и комфортных условий проживания граждан. В контур АПК входят камеры наружного видеонаблюдения, пункты экстренной связи «гражданин-полиция» и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Помимо повышения уровня безопасности и снижения количества ДТП, внедрение системы «Безопасный город» поможет расширить пропускную способность улично-дорожной сети за счет минимизации числа транспортных заторов и пробок, а также автоматизировать процесс обнаружения транспортных средств, находящихся в розыске., АПК интегрируется с базой розыска транспортных средств, вся поступающая с видеокамер информация обрабатывается в режиме реального времени.