«Ростелеком» в Кузбассе провел оптику в «Царские палаты»

Выходные и праздники на загородной базе отдыха «Царские палаты» станут на много качественнее, ведь теперь гости и персонал заведения получили доступ к современным телекоммуникационным услугам «Ростелекома» на базе оптической технологии, и постоянно находятся на связи.

В процессе реализации данного проекта «Ростелеком» попутно перевел на оптические технологии доступа в интернет администрацию и совет народных депутатов Колмогоровского сельского поселения, детскую школу искусств № 41, детский сад №7 и сельскую библиотеку.

Масштаб возможностей компании «Ростелеком» позволяет реализовать глобальные инновационные проекты в самых разных отраслях российской экономики и решать задачи любой сложности – от подключения к телефонной сети и интернету до организации виртуальных офисов и облачных сервисов.