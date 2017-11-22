«Ростелеком» в Кузбассе провел оптику в «Царские палаты»

Выходные и праздники на загородной базе отдыха «Царские палаты» станут на много качественнее, ведь теперь гости и персонал заведения получили доступ к современным телекоммуникационным услугам «Ростелекома» на базе оптической технологии, и постоянно находятся на связи.
В процессе реализации данного проекта «Ростелеком» попутно перевел на оптические технологии доступа в интернет администрацию и совет народных депутатов Колмогоровского сельского поселения, детскую школу искусств № 41, детский сад №7 и сельскую библиотеку.
Масштаб возможностей компании «Ростелеком» позволяет реализовать глобальные инновационные проекты в самых разных отраслях российской экономики и решать задачи любой сложности – от подключения к телефонной сети и интернету до организации виртуальных офисов и облачных сервисов.
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