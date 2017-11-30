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«Ростелеком» выбрал победительницу проекта «Леди Спорт Кузбасс»

В минувшие выходные состоялся финал конкурса, направленного на пропаганду спорта и здорового образа жизни - «Леди Спорт Кузбасс». Динамично развивающаяся компания «Ростелеком» не смогла остаться в стороне и стала одним из спонсоров этого мероприятия, а финансовый директор Кемеровского филиала компании Евгений Бадмаев вошел в почетный состав жюри конкурса.

«Ростелеком» принципиально меняет качество жизни людей, - отметил Евгений Бадмаев в своем приветственном слове участницам и гостям конкурса. -  Мы исключаем из жизни человека множество рутинных процессов, тем самым освобождая ему время для саморазвития – в том числе и на занятия спортом. Глядя на наших прекрасных конкурсанток, видно, что результат того стоит».

«Четырнадцать представительниц прекрасного пола - красивые, умные, всесторонне развитые личности, жительницы нашего родного края, о которых должны знать как можно больше людей. Мы благодарим «Ростелеком» за возможность рассказать об этих удивительных женщинах, насладиться их талантами и красотой», - отметила Татьяна Панченко, руководитель проекта «Леди Спорт Кузбасс».

По информации организаторов проекта, «Леди Спорт Кузбасс» – это не просто титул или звание для талантливой, разносторонней и привлекательной современной женщины. Победительница будет представлять Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь», а также принимать участие в различных культурно-благотворительных акциях в рамках проектов «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».

Спорт
kuzbassnews.ru
30/11/2017
Спорт
Новости Кузбасса

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