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Росвгардейцы задержали злоумышленника, который угрожал работнице дошкольного учреждения

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое дошкольное учреждение. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что бывший сожитель одной из работниц явился для выяснения отношений. Дебошир на легковом автомобиле протаранил ворота учреждения, после чего попытался проникнуть в помещение объекта, где укрылась гражданка, заперев за собой дверь. Злоумышленник разбил одно из окон учреждения кулаком и высказывал в адрес бывшей сожительницы угрозы.

 Работники детского сада нажали кнопку экстренного вызова наряда вневедомственной охраны и после обещания скорейшего прибытия росгвардейцев дебошир поспешил уехать с места происшествия. Оперативно прибывшие стражи правопорядка установили приметы, после чего приступили к поискам по горячим следам. В результате разыскиваемый автомобиль со следами кузовных повреждений и подозреваемого водителя с перемотанной рукой росгвардейцы обнаружили в одном из дворов. Им оказался ранее не судимый 42-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/07/2022
Происшествия
Новокузнецк

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