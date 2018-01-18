Рождественская акция

В Тяжинском районе завершилась акция «Рождество для всех и каждого».

Ребята из детского дома «Ласточкино гнездышко» своими руками изготовили новогодние игрушки-открытки с просьбой к Деду Морозу исполнить их заветное желание.

Сотрудники отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района развесили детские поделки на новогодних елках в магазинах районного центра. Жители и гости поселка прочитав открытки, исполнили детскую мечту от имени Деда Мороза.

Представители отдела молодежной политики и спорта, молодогвардейцы Валерия Бибик, Татьяна Тимофеева, Арина Жаркова поздравили ребят с новогодними праздниками, пожелали здоровья, успехов в учебе, и вручили подарки. Затем воспитанники детского дома пообщались с молодогвардейцами за ароматным чаем с блинами и булочками.