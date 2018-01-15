В поселке Тяжинский прошел концерт выпускников детской школы искусств № 31 «Рождественские встречи».

Выпускники разных лет встречаются в школе, чтобы порадовать земляков своим творчеством. В программу праздничного концерта вошли классические инструментальные композиции и русские народные песни. Выпускница музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина Юлия Меновщикова проникновенно исполнила «Молитву о России».

На сцене детской школы искусств № 31 выступили дуэт домристов Раисы Мияссаровны Игиной и Ольги Александровны Воронковой, фортепианный квартет (Светлана Александровна Лунева, Ольга Александровна Есип, Ольга Петровна Иванова и Ольга Александровна Воронкова), а также участники инструментального ансамбля «Дилижанс», ансамбля народных инструментов «Миниатюра» и ансамбля русской песни «Сибиряки».

Ведущими концертной программы были преподаватели Татьяна Владимировна Астраханцева и Ольга Петровна Иванова, за звукорежиссерским пультом работал концертмейстер Константин Николаевич Петров.

Такие концерты уже более 20 лет проходят в Тяжинской ДШИ № 31 по инициативе директора школы Татьяны Владимировны Астраханцевой.