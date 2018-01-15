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Рождественские встречи главы Калтанского городского округа

Традиционные Рождественские встречи главы муниципального образования И. Ф. Голдинова прошли в концертном зале Спортивно-культурного комплекса п. Малиновка и ДК «Энергетик» г. Калтан. Были подведены итоги 2017 года и обозначены задачи на предстоящий период. Также мэр выразил признательность жителям и трудовым коллективам города за участие в благотворительной акции «Рождество для всех и каждого», за сбор подарков для социальных елок и помощь в организации новогодних праздников.

- Благодаря вам свыше 500 детей из многодетных и малообеспеченных семей нашего округа получили не просто новогодний сюрприз и хорошее настроение, – обратился к участникам встречи И. Ф. Голдинов. – Вы подарили детям веру в добро, в волшебство рождественской ночи.

В предверии зимних праздников в округе прошла акция по изготовлению игрушек для новогодней ели. Участие в ней приняли жители, коллективы детских садов, школ, учреждений социальной защиты. Всего было изготовлено более 200 работ, которые сегодня украшают главную новогоднюю красавицу.  

- Спасибо всем, кто откликнулся, проявил творчество и вложил в свои работы частичку душевного тепла, - сказал глава Калтанского городского округа.

Добрые слова звучали в адрес учреждений бюджетной сферы за участие в муниципальном конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, а также работникам культуры и спорта за качественную организацию праздничных мероприятий - проведение спектаклей на социальных елках, игр и развлечений в снежных городках, спортивных мероприятий. Самые активные участники новогодних акций и конкурсов были награждены благодарственными письмами и дипломами администрации Калтанского городского округа.

Подарком для участников Рождественских встреч стало выступление Архиерейского квартета Кемеровской епархии. Церковные вокалисты исполнили Рождественские колядки и горячо полюбившиеся горожанам народные произведения.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
15/01/2018
Общество
Калтан
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