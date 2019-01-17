Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Рождественские встречи прошли в Тяжине

В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся новогодний концерт «Рождественские встречи», в котором приняли участие преподаватели и выпускники школы.
Песней «Новогоднее настроение» открыл концертную программу ансамбль «Барыня» (руководитель Галина Сергеевна Фролова). В программе приняли участие ансамбль народных инструментов «Миниатюра» (руководитель Раиса Михайловна Игина), вокальный дуэт «Классика», дуэт домристов, ансамбль «Сибиряки» (руководитель Сергей Анатольевич Светляков).
Концертную программу украсила выпускница школы, ныне учащаяся Красноярского колледжа искусств отделения сольного народного пения Наталья Швецова. Три песни, исполненные Натальей, заворожили зал красотой тембра и полетностью голоса. Выпускница Татьяна Архипенко, работающая режиссером в районном Доме культуры «Юбилейный», продемонстрировала прекрасные вокальные данные, исполняя романс «Женщина». Балалаечники Егор Вилло и Матвей Пасько исполнили обработки русских народных песен. Солист-пианист Борислав Петрович Сумин исполнил этюды композитора Шитте.
Директор детской школе искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева вручила выпускникам сладкие подарки и Дипломы лауреатам Международного конкурса «Сибириада».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/01/2019
Культура
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus