Рождественские встречи прошли в Тяжине

В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся новогодний концерт «Рождественские встречи», в котором приняли участие преподаватели и выпускники школы.

Песней «Новогоднее настроение» открыл концертную программу ансамбль «Барыня» (руководитель Галина Сергеевна Фролова). В программе приняли участие ансамбль народных инструментов «Миниатюра» (руководитель Раиса Михайловна Игина), вокальный дуэт «Классика», дуэт домристов, ансамбль «Сибиряки» (руководитель Сергей Анатольевич Светляков).

Концертную программу украсила выпускница школы, ныне учащаяся Красноярского колледжа искусств отделения сольного народного пения Наталья Швецова. Три песни, исполненные Натальей, заворожили зал красотой тембра и полетностью голоса. Выпускница Татьяна Архипенко, работающая режиссером в районном Доме культуры «Юбилейный», продемонстрировала прекрасные вокальные данные, исполняя романс «Женщина». Балалаечники Егор Вилло и Матвей Пасько исполнили обработки русских народных песен. Солист-пианист Борислав Петрович Сумин исполнил этюды композитора Шитте.

Директор детской школе искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева вручила выпускникам сладкие подарки и Дипломы лауреатам Международного конкурса «Сибириада».