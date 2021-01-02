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Рождественский квартирник в Кузнецкой крепости

9 января 2021 года, в 14.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится «Рождественский квартирник».

Встречи исполнителей и любителей бардовской песни стали регулярными мероприятиями в музее-заповеднике с 2016 года. Но весной 2020-го эта добрая традиция, инициированная Михаилом Гребенниковым, прервалась. И вот теперь, в дни новогодних праздников-2021, приглашаем всех неравнодушных к авторской песне вновь встретиться с новокузнецкими талантами.

В гостях у «Кузнецкой крепости» ожидается семейный дуэт Игоря и Татьяны Шейнрок. В выступлении им будет помогать замечательный музыкант и аранжировщик Евгений Искусных. Ведущий квартирника – Михаил Гребенников. В программе будут звучать душевные песни под гитару разных авторов.

Концерт состоится в Обер-офицерском доме «Кузнецкой крепости».

Стоимость билетов 200 руб. Предварительный заказ и справки по тел. 8-903-943-41-48.

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kuzbassnews.ru
02/01/2021
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