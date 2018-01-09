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Рождественское представление в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошло Рождественское представление «Приглашение от Деда Мороза».
Юные зрители выполняли сказочные задания, демонстрировали эрудицию и общими усилиями, вопреки проискам злой волшебницы спасали всенародно любимый праздник.
В концертно-театрализованной программе приняли участие юные артисты из вокального ансамбля «Звонкие нотки», театра танца «Весна», танцевальных коллективов «Карамельки» и «Горошины».
На сцене своим творчеством детей порадовали солистки Карина Галдецкая и Александр Архипенко, танцоры Ульяна и Валерия Василевич, Софья Кочетыгова и Михаил Исайченко.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/01/2018
Культура
Тяжин
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