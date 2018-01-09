Рождественское представление в Тяжине

23-летнему кузбассовцу прострелили глаз из пистолета «Оса» В кузбасском городе Полысаеве правоохранители возбудили уголовное дело по части 2-й статьи 111 УК...

Двое жителей Междуреченска обманом похищали продукты из магазинов В общей сложности из трех магазинов преступники похитили товар на 5 тысяч рублей. Возбуждено...

В Шерегеше сотрудники ГИБДД помогли замерзающему на трассе водителю В Таштагольском районе сотрудники ГИБДД помогли замерзающему на трассе водителю. Из-за морозов...