Руководитель кузбасского Управления Росгвардии наградил участников специальной военной операции

В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Юрий Кель наградил сотрудников подразделений тероргана, которые успешно выполнили служебно-боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Бойцам Росгвардии были вручены государственные и ведомственные награды, медали «За отвагу» и знаки «За отличие в службе» I степени.

Генерал-майор Юрий Кель отметил, что в боевых условиях кузбасские бойцы с честью и мужеством, добросовестно исполнили служебный и воинский долг.