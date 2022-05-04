Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Руководитель кузбасского Управления Росгвардии наградил участников специальной военной операции

В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Юрий Кель наградил сотрудников подразделений тероргана, которые успешно выполнили служебно-боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Бойцам Росгвардии были вручены государственные и ведомственные награды, медали «За отвагу» и знаки «За отличие в службе» I степени.

 Генерал-майор Юрий Кель отметил, что в боевых условиях кузбасские бойцы с честью и мужеством, добросовестно исполнили служебный и воинский долг.

 

Общество
kuzbassnews.ru
04/05/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus