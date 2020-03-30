Руководитель кузбасской Росгвардии наградил лучших представителей войск правопорядка

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Юрий Кель вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим в честь профессионального праздника.
Юрий Викторович отметил, что в условиях мер повышенной готовности против распространения новой коронавирусной инфекции подразделения Росгвардии продолжают выполнять возложенные на войска правопорядка задачи в штатном режиме.
От имени губернатора Кемеровской области поздравил росгвардейцев начальник департамента административных органов Администрации правительства Кузбасса Евгений Рюмин. Он вручил отличившимся стражам правопорядка областные награды.
30/03/2020
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