Руководство автосалона скрыло 16 млн рублей налогов

В 2013 и 2014 годах компания, продающая автотранспорт, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 16 млн рублей.
Как выяснило следствие, руководство организации вносило в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость. Компания создавала фиктивный документооборот с контрагентами.
Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.
В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.
Расследование уголовного дела продолжается.
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