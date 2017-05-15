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Руководство автосалона скрыло 16 млн рублей налогов

В 2013 и 2014 годах компания, продающая автотранспорт, уклонилась  от уплаты налогов на сумму более 16 млн рублей.

Как выяснило следствие, руководство организации вносило в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость. Компания создавала фиктивный документооборот с контрагентами.

Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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kuzbassnews.ru
15/05/2017
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