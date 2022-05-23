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Руководство Росгвардии по Кузбассу поздравило кемеровских кадетов с окончанием учебного периода

В Кемерове заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по военно-политической (политической) работе полковник Сергей Бервинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном последнему звонку в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции.

Сергей Юрьевич поздравил кадетов с окончанием учебного периода: «Выпускников впереди ожидает множество дорог, желаю вам сделать правильный жизненный выбор, успешно поступить в высшие учебные заведения и окончить с отличием». Полковник Бервинов отметил, что для бывших кадетов всегда будут открыты двери Росгвардии для поступления на службу.

Последний звонок прозвучал для 78 кадетов Губернаторской кадетской школы-интерната полиции.

 

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kuzbassnews.ru
23/05/2022
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