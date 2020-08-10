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РУСАЛ дает дорогу будущим спортсменам

В Новокузнецке вскоре появится еще пять современных скейт-парков для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Средства на их создание выделил РУСАЛ в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса.

Парки будут включать в себя радиусные разгонные горки различной высоты, перила для скольжения, фигуры для прыжков и балансирования, а также 36-ти метровый памп-трек - специально построенную велосипедную трассу, представляющую из себя чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков.

Стоимость оборудования каждого скейт-парка составляет 2 млн 300 тысяч рублей. Первая такая площадка в настоящий момент монтируется в Новоильинском районе и уже совсем скоро новокузнецкие спортсмены смогут испытать на ней свои силы.

- Администрация города ценит инициативы компании РУСАЛ по развитию Новокузнецка и всегда содействует их реализации. Мы уверены, что новые скейт-парки, которые вскоре установят во всех районах города, станут местом притяжения спортсменов всех возрастов, - сказал председатель комитета ЖКХ администрации г. Новокузнецка Кирилл Балаганский.

- РУСАЛ придает большое значение развитию массового спорта в городах своего присутствия. Установка скейт-парков является очередным вкладом Компании в последовательное расширение спортивной инфраструктуры города, - отметила директор по персоналу Новокузнецкого алюминиевого завода Тамара Корчагина.

Спорт
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/08/2020
Спорт
Экономика
Новокузнецк

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