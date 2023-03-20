РУСАЛ готовит будущих чемпионов

На лыжной базе «Спортивная республика» Новоильинского района прошел День спорта, в котором приняли участие порядка 400 спортсменов и болельщиков.

Городские соревнования – одно из направлений социального проекта РУСАЛа и Эн+ «На лыжи!», у истоков которого стоял основатель этих компаний Олег Дерипаска.

На старт вышли любители здорового образа жизни в возрасте от 3 до 70 лет. В зависимости от возраста участники преодолевали различные дистанции - от 100 метров до 3-х километров. При этом все желавшие попробовать свои силы на лыжне, но не имевшие собственного спортивного инвентаря, могли получить его в бесплатном прокате. Для обогрева любителей спорта РУСАЛа организовал работу полевой кухни. Для развлечения болельщиков и участников уже завершивших состязания, работали аниматоры.

Спортивные праздники, которые проводит РУСАЛ в городах ответственности, позволяют не только привлекать жителей к занятиям спортом, но и взращивать будущих чемпионов. Например, на межрегиональных соревнованиях по лыжным гонкам «На лыжи!», которые проходили в Красноярске с 6 по 12 марта, Кузбасс представили две юные новокузнечанки: Екатерина Осийчук и Елена Внукова. Девушки вышли на старт вместе с 320 спортсменами из 14 регионов России. Елена Внукова заняла 4 место в командной эстафете за команду «Кузбасс-2», Екатерина Осийчук в личном зачете заняла третье место, а в смешанной командной эстафете с командой «Кузбасс-1» стала серебряным призером.

Наряду с популяризацией спорта среди любителей, проект «На лыжи!» включает программы повышения квалификации тренеров региональных и местных школ и секций, организацию и проведение системы молодёжных соревнований, материально-техническое снабжение спортсменов и лыжных организаций. Проводятся первенства и чемпионаты на призы РУСАЛа и Эн+, выявляя и поддерживая наиболее перспективных спортсменов в возрастной категории 13-16 лет. Для повышения уровня профессиональной подготовки проводится обучение тренеров, работающих как с начинающими группами, так и с региональными сборными. Получает развитие лыжная инфраструктура в регионах – строятся и реконструируются трассы, лыжные базы, закупаются снегоходы и многофункциональные укладчики лыжных трасс.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа