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РУСАЛ и администрация Новокузнецка подписали Соглашение о сотрудничестве

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Новокузнецка подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год. В официальном мероприятии приняли участие управляющий  директор НкАЗа Виктор Жирнаков и Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. 

Соглашение направлено на объединение усилий сторон в целях создания благоприятных условий социально-экономического развития Новокузнецка. В соответствии с документом, в 2018 году РУСАЛ выделяет 20 млн рублей на финансирование социальных программ на территории Новокузнецка. В частности, на ремонт здания ул. Петракова, 36а, где будет создан Центр одаренных детей. В трехэтажном здании отремонтируют системы вентиляции, электроосвещения, отопления, водоснабжения и пожаротушения, реконструируют кровлю. Также будут отремонтированы и перепланированы помещения всех этажей, лестничные клетки, тамбур и фойе, реконструирована кровля. Обустроят и оба крыльца - главного и запасного входов, козырьки и пандус.

В Центре одаренных детей юные новокузнечане в возрасте от 5 до 18 лет будут изучать программы повышенной технической сложности, от азов робототехники до серьезных промышленных роботов.

Политика
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/08/2018
Политика
Экономика
Новокузнецк
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