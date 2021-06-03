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РУСАЛ и En+ Group запускает собственную стипендиальную программу для одаренных студентов

Компании РУСАЛ и En+ Group сообщают о запуске новой ежегодной стипендиальной программы.

К участию приглашаются студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др. Подробно ознакомиться с программой и условиями участия можно на портале enplusrusal.ru

Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тыс. руб. в месяц. Количество квот на стипендии по регионам, уровням образования и направлениям подготовки определяется ежегодно.

В Новокузнецке участниками программы станут студенты Новокузнецкого металлургического колледжа, обучающиеся на специальностях «Металлургия чёрных металлов», «Обработка металлов давлением» и «Машинист крана металлургического производства».

Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д.

Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет». Подать заявку на участие на портале enplusrusal.ru претенденты могут с 20 июня до 05 июля 2021 года.

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/06/2021
Образование
Экономика
Новокузнецк

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