РУСАЛ и Правительство Кузбасса подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 год

Подписи под документом поставили управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков и первый заместитель Губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин. Соглашение направлено на объединение усилий сторон в целях эффективной работы Новокузнецкого алюминиевого завода и социально-экономического развития региона.

В соответствии с Соглашением, в 2020 году РУСАЛ вновь выделяет средства на финансирование благоустройства и реализацию социальных программ на территории Новокузнецка, в частности, на объектах в Кузнецком и Орджоникидзевском районах.

В Кузнецком районе на средства РУСАЛа будут отремонтированы фасады трех жилых домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 63, Смирнова, 1, Обнорского, 11. Также будет заменено асфальтовое покрытие пешеходных тротуаров по ул. Ленина, благоустроен сквер 100-летия комсомола Кузнецка на ул. Ленина, появится уличное освещение вдоль проезда Ферросплавный.

В Орджоникидзевском районе РУСАЛ профинансирует ремонт автодороги на ул. Логовая, пешеходной аллеи по ул. Мурманская от перекрестка «Байдаевский мост» до улицы Разведчиков. Кроме того, появится уличное освещение на автодороге от Байдаевского шоссе до проспекта Шахтеров.

В рамках Соглашения продолжатся ремонтные работы и в образовательных учреждениях. В частности, в школе №81 имени Е.И. Стародуба и в школе №50, в которой будет отремонтирован актовый зал и заменены окна. Ранее в этой школе на средства РУСАЛа был капитально отремонтирован спортивный зал.

Особое внимание будет уделено развитию в Новокузнецке массового спорта. Так, в каждом районе города построят по скейт-парку и памп-треку, а в Кузнецком районе появятся несколько дворовых баскетбольных площадок.

Областные власти, со своей стороны, поддержат инвестиционные программы Компании. В документе предусмотрены совместные действия по развитию кооперационных связей компании с предприятиями области.

- Соглашения между Правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ, направленные на улучшение качества жизни в регионе, подписываются с 2008 года. За это время суммарный объем наших социальных инвестиций приблизился к 900 млн. рублей, - пояснил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.