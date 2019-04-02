РУСАЛ инвестирует более 6,2 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке и Красноярске

РУСАЛ инвестирует около 6,2 млрд рублей в экологическое развитие Новокузнецкого и Красноярского алюминиевых заводов в период до 202

Соответствующие соглашения о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология» были подписаны между компанией, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ, Красноярским краем и Кемеровской областью в ходе Красноярского экономического форума.

В рамках нацпроекта «Экология» на заводах компании продолжится внедрение технологии «Экологический Содерберг», которая является собственной разработкой Инженерно-технологического центра РУСАЛа и включена в «Справочник наилучших доступных технологий «Производство Алюминия», утверждённый приказом Росстандарта.

Экологический эффект технологии гарантируют конструктивные изменения промышленного оборудования. Использование оптимизированного состава анодной массы позволяет достигать более низкого уровня выбросов смолистых веществ, усовершенствованная конструкция системы газоудаления обеспечивает высокую герметичность, что значительно сокращает объём выбросов.

Кроме того, на предприятиях будет реализован комплекс мероприятий по усилению контроля и мониторинга производственных процессов, модернизации систем газоудаления и очистки газов, что нацелено на дальнейшее снижение общего объема выбросов. По итогам реализации этих проектов ожидается, что уровень выбросов на НкАЗе снизится на 20%, на КрАЗе – на 11% в сравнении с 2018 годом.

Одной из стратегических целей РУСАЛа является превращение компании в самого эффективного и экологически чистого производителя алюминия в мире (в отношении производства и технологий). Для достижения этой цели РУСАЛ инвестирует в научно-исследовательские работы (включая производство новых типов сплавов, внедрение электролизера РА-550 и технологии инертных анодов, разработку новых видов продукции) и в модернизацию производственных мощностей.

За прошедшие 10 лет в рамках реализации проектов по модернизации производства и проведения комплекса природоохранных мероприятий объем выбросов на КрАЗе уже снизился на 21%, на НкАЗе – на 43% к уровню 2008 года. РУСАЛ инвестировал в экологические проекты в 2008-2018 гг. на КрАЗе около 5,7 млрд рублей, на НкАЗе – около 1,9 млрд рублей.

«Сокращение воздействия на окружающую среду – часть комплексной программы компании, которая реализуется уже более 10 лет на заводах РУСАЛа. Благодаря внедрению лучших в отрасли технологий, проведению проактивной и ответственной политики в области природоохраны достижения компании этой области доступны вниманию не только регулирующих органов, но и всей общественности», - отметил после подписания гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин.

Более 90% продукции РУСАЛа производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя. В продвинутой стадии находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов.

Национальный проект «Экология» объединяет федеральные проекты со сроком реализации и достижения результатов в 2024 г. В частности, по итогам реализации нацпроекта должно быть обеспечено эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.

Кроме того, мероприятия нацпроекта направлены на повышение качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, (озера Байкал и Телецкое), сохранение биологического разнообразия.