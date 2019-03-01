РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс «Зеленая волна»

РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса по озеленению и благоустройству «Зеленая волна». В рамках конкурса организации и инициативные жители могут предложить свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя составит 50 000 рублей. К участию в конкурсе приглашаются представители муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, учебных заведений, а также команды инициативных горожан и корпоративных волонтеров. В конкурсных заявках участникам необходимо представить проект обустройства парка, сквера, аллеи, бульвара, улицы, двора или территории, прилегающей к социальному или учебному учреждению. Грантовые средства можно будет направить на приобретение саженцев деревьев или кустарников и необходимого для их посадки садового инвентаря. Прием проектных заявок продлится с 4 по 25 марта. Консультации по участию в грантовом конкурсе можно получить у менеджера Новокузнецкого подразделения Центра социальных программ РУСАЛа Алены Антроповой по тел: 39-70-71, 8-913-423-93-90.