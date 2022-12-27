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РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программы

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, направил 16,5 млрд рублей на реализацию социальных программ в 2022 г. Их цель – повышение качества жизни сотрудников, их семей и жителей городов ответственности компании. Такой подход к социальным инвестициям для персонала и их семей в политике компании утвердил в своё время основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Например, в марте 2022 года РУСАЛ на 10% повысил зарплату сотрудникам российских предприятий, в том числе сотрудникам Новокузнецкого алюминиевого завода. При этом повышение происходило дважды и в 2021 году: в феврале до 20% и в сентябре – ещё на 10%. Сейчас на всех предприятиях РУСАЛа зарплаты значительно выше средних по регионам.

Кроме того, в декабре в компании принято решение о выплате сотрудникам рабочих специальностей годовых премий, которые составят 100% зарплаты. Программа действует пятый год подряд.

Помимо повышения зарплат и выплат премий РУСАЛ постоянно индексирует затраты на льготы и социальный пакет для сотрудников. С 1 апреля 2022 года в полтора раза была увеличена дотация на питание, которую получают в рабочие дни или смены все сотрудники предприятий. Компания также реализовала корпоративные программы санаторно-курортного лечения и отдыха для сотрудников, а также для их детей в летних лагерях.

 

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/12/2022
Экономика
Новокузнецк
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