РУСАЛ направил на модернизацию НкАЗа 900 млн рублей

В 2021 году на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ будет модернизировано еще 97 электролизеров. Объем финансирования составит 900 млн рублей – почти на треть больше, чем в 2020.

Об этом на городском экологическом рапорте в администрации Новокузнецка рассказал директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НкАЗа Александр Яковлев.

В настоящий момент на новые технологии на предприятии уже переведены 111 электролизёров и введены в эксплуатацию 2 «сухие» газоочистки. Разработана проектная и рабочая документация на строительство еще двух, для 6-й серии корпусов электролиза, которые запустят в 2022 и 2024 годах.

За разработку собственной технологии «сухой» очистки отходящих газов при производстве алюминия РУСАЛ в 2020 году стал победителем в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике» Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

Для достижения еще большей эффективности работы «сухих» газоочисток ученые и конструкторы РУСАЛа комбинируют их с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ), что в сумме дает степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.

- Природоохранная программа НкАЗа предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с их подключением к установкам «сухой» газоочистки и системе автоматической подачи сырья. Все обязательства, взятые заводом в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология», мы выполняем в срок и в полном объеме, - подчеркнул директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НкАЗа Александр Яковлев.