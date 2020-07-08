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РУСАЛ направит более 3 млн рублей на поддержку экологических проектов по итогам конкурса «Зеленая волна»

РУСАЛ подвел итоги конкурса «Зеленая волна», в рамках которого победители получат гранты на общую сумму более 3 млн рублей для реализации экологических инициатив в регионах.

Проекты оценивали более 60 независимых экспертов. В номинации «Озеленение и благоустройство» лучшими признаны 47 проектов – все они получат гранты до 50 тыс. рублей. В новой номинации «Экоинициатива» приняли участие 77 организаций. Среди представленных на конкурс заявок есть предложения по экопросвещению детей дошкольного и школьного возраста, проекты по производству изделий из переработанного пластика, внедрению инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Восемь проектов-победителей получат гранты на сумму до 150 тыс. руб.

В Новокузнецке будет создано зеленое арт-пространство «Ромашковая поляна» для обучения и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В этом году на конкурс «Зеленая волна» мы получили 215 заявок из 20 муниципальных образований России. Среди проектов есть как инициативы, направленные как на обустройство общественных пространств, так и на популяризацию бережного отношения к окружающему миру и формирование культуры ответственного потребления. Мы рады поддержать эту тенденцию», — говорит Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

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kuzbassnews.ru
08/07/2020
Общество
Экология
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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