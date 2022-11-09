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РУСАЛ обновил Экологическую политику

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил обновленную Экологическую политику компании.

Документом уточнена цель Экологической политики: «создать принципиально новый подход к производству, отвечающий принципам «зелёной» экономики». Для этого РУСАЛ продолжит использовать наилучшие доступные технологии и научные разработки, стремиться к гармонизации развития компании и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Одной из основ построения во всем мире «зелёной» экономики является планомерное устранение связи между экономическим ростом и воздействием на окружающую среду. Поэтому, согласно обновленной Экологической политике, создание РУСАЛом принципиально нового класса устойчивого металлургического производства будет сопровождаться рациональным потреблением первичных природных ресурсов и содействием формированию экономики замкнутого цикла; последовательным сокращением воздействия на окружающую среду; достижением углеродной нейтральности (нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов) к 2050 году; восстановлением нарушенных земель и содействием сохранению биологического разнообразия.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
09/11/2022
Экология
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