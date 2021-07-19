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РУСАЛ объявляет о назначении директора по устойчивому развитию

РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о назначении Ирины Бахтиной директором по устойчивому развитию.

В новой должности Ирина Бахтина сосредоточится на дальнейшей реализации стратегии устойчивого развития во всех дивизионах компании, а также климатической стратегии, направленной на достижение углеродной нейтральности.

Ранее Ирина Бахтина занимала пост заместителя Председателя Правительства Республики Коми и координировала вопросы социально-экономического развития, формирования инвестиционной и инновационной политики региона, в том числе в Арктической зоне России, реализации в республике единой государственной политики в области развития промышленности и транспорта, а также охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Экономика
kuzbassnews.ru
19/07/2021
Экономика

Новости Кузбасса

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